Wensboom vervangt meiboom in Opoeteren

Opoeteren

Maaseik - Op de voorvond van 1 mei planten de leden van de Kon. schutterij St.-Dionysius op het kerkplein normaal hun meiboom. Het coronavirus stak echter stokken in de wielen. Omwille van het samenscholingsverbod kon de meiboomplanting dit jaar niet plaatsvinden.

Meiboomcommandant Jurgen Jame bedacht echter een alternatief en maakte een wensboom. Zijn echtgenote Dalia Lecocq ontwierp samen met Ferre en Roland de tekening van het hartritme.

Dalia : ”We hadden allemaal ons eigen ritme: leven, zorg dragen voor elkaar, vriendschappen,... Maar door de Corona werd ons leven drastisch veranderd en voor sommigen onderbroken. Door de maatregelen te volgen en mede dankzij de moedige inspanningen van alle hulpverleners, zullen wij samen deze periode doorkomen ....”

Net zoals de meiboom komt ook de wensboom voor over grote delen van de wereld . Daar waar de meiboom een vruchtbaarheidsrite is om bij het begin van de zomer de natuur te huldigen, stoelt ook de wensboom op volksgeloof. Men geloofde dat de wensboom immers een boom is die wensen kan doen uitkomen.

In deze barre coronatijd kunnen we ons wel voorstellen dat bij velen wensen in overvloed zijn.

Met in achtneming van de nodige social distancing mag iedereen zijn wens, boodschap of geluksbrenger aan deze boom bevestigen. Wie weet gaat met het nodige geloof jouw wens wel in vervulling.