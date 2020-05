Genk - De laatste 75 jaar was het op 1 mei in Genk nooit zo rustig als dit jaar. Gelukkig waren er die van de Grotestraat, die toch een beetje leven in de brouwerij brachten, uiteraard binnen de coronaregels.

De Grotestraat gonst andere jaren op 1 mei altijd van bedrijvigheid: in de voormiddag de vlooienmarkt en de prominenten die langstrekken om de jaarmarkt te openen, in de namiddag de tienduizenden die zich vergapen aan de feestelijke O-parade. De 1 meistoet bestond dit jaar uit welgeteld één deelnemer: belleman Jempi Trippaers. Voor bellemannen is het brengen van boodschappen in crisistijden immers een essentieel beroep.

De Genkse belleman trok met luid klinkend belgeluid, keurig uitgedost met mondmasker en met de witte vlag als hulde aan de helden, door de straat om de bewoners goede morgen te wensen en te feliciteren voor de manier waarop ze hun straat versierd hadden. Die zag er inderdaad mooi uit. Het ene balkon naast het andere was voorzien van kleurrijke decoraties en sommige inwoners konden zelfs de hand leggen op ballonnen die het geheel een feestelijk tintje gaven.

En 's avonds was er receptie: 'klinken op afstand' van op z'n eigen terras, elkaar gezondheid en geluk toewensend. Volgend jaar mag het weer wat uitbundiger.