Rode Kruisstickers dit jaar in de brievenbus

Hasselt-Centrum

Hasselt - Voor het eerst in 59 jaar trokken Rode Kruisvrijwilligers tijdens het laatste weekend van april niet massaal de straten op om hun bekende sticker te verkopen. Rode Kruis-Vlaanderen laat de 770.000 gedrukte stickers daarom gratis uitdelen én vraagt de steun van de Vlaming om het inkomstenverlies van lokale Rode Kruisafdelingen op te vangen. De stickeractie is de belangrijkste bron van inkomsten voor de lokale Rode Kruisafdelingen.

Vorig jaar nog brak de actie alle records: meer dan 660.000 stickers werden verkocht, goed voor een opbrengst van 3 miljoen euro voor de werking van lokale afdelingen. Dit jaar zullen er – voor het eerst in bijna 60 jaar – geen Rode Kruisvrijwilligers te zien zijn op kruispunten en aan warenhuizen. “Om begrijpelijke reden kan de stickeractie dit jaar niet plaatsvinden”, zegt woordvoerder Ine Tassignon.“ Maar geen stickeractie betekent minder inkomsten voor de lokale Rode Kruisafdelingen en dan wordt het moeilijk om de lokale te blijven garanderen. Nochtans moeten onze vrijwilligers klaarstaan voor de meest kwetsbare mensen in de maatschappij. Dat doen ze vandaag door een cruciale rol te spelen tijdens de gezondheidscrisis waar we ons middenin bevinden.

Gratis sticker in de bus

“Toen de coronacrisis uitbrak in ons land waren de stickers al gedrukt en klaar om verdeeld te worden”, legt Ine Tassignon uit. “Die 770.000 stickers worden nu gratis uitgedeeld. Dat vonden we een beter alternatief dan ze allemaal weg te gooien én we hopen mensen blij te maken met een mooie sticker.” Ongeveer een derde van de gezinnen zal dus een gratis Suske & Wiske-sticker in de brievenbus vinden mét de vraag om de lokale afdeling te steunen. En dat kan op verschillende manieren: door de afdeling in de buurt te steunen door een gift te doen, of door de gekregen sticker ‘berenjachtsgewijs’ achter het raam hangen. Gezinnen die geen sticker ontvingen kunnen de sticker online bestellen of een gift doen via www.rodekruis.be/sticker2020.