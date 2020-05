Zonder praalwagens en met de inachtneming van de regels van social distancing werden vrijdag alsnog de jaarlijkse meifeesten gevierd in de Grotestraat in Genk. Het lokaal feestcomité had de actie in gang gezet.

Doorgaans is 1 mei een dag waarop het over de koppen lopen is in het centrum van Genk. Vooral als de O-parade door het centrum rolt. Voor het eerst in ruim een halve eeuw zijn de festiviteiten in hun ...