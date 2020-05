Onthaalouder Kristien mist haar opvangkindjes

Hoeselt - Opvangkindjes ontvangen dagelijks berichtjes van hun onthaalouder.

Onthaalouder Kristien Smet uit Hoeselt werkt voor Ferm Kinderopvang. Ze biedt opvang voor kinderen van wie de ouders buitenshuis moeten werken. Ze heeft momenteel maar 1 kindje in de opvang. Ze mist de andere opvangkinderen heel erg!

Kristien vindt het belangrijk om in deze Corona-tijd het contact met de andere opvangvriendjes te bewaren.

Dagelijks post ze een verhaaltje/liedje of een knutselideetje in de WhatApp-groep van de opvang. Hierdoor blijft ze een vertrouwd gezicht voor de opvangkinderen.

Kristien vindt het ook belangrijk om mama's met moederdag in de bloemetjes te zetten. Ze bezorgt aan ieder gezin een pakketje zodat papa's en kinderen samen een leuk knutselwerkje voor moederdag kunnen maken.

Kristien hoopt gauw weer te kunnen spelen, knuffelen en ravotten met alle opvangkinderen!

