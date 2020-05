Victoria Beckham zal nu toch zelf haar personeel uitbetalen

Nadat bekend raakte dat de steenrijke Victoria Beckham gebruik wilde maken van een regeling van de Britse overheid om haar personeel uit te betalen, kwam de modeontwerpster zwaar onder vuur te liggen. Nu maakte het bedrijf bekend dat ze de overheidssteun heeft geweigerd en dat ze zelf voor de kosten zal instaan.

Victoria Beckham haalde zich de woede van flink wat Britten op de hals, toen ze een aanvraag indiende voor overheidssteun om haar personeelsleden tijdens de lockdown uit te betalen. Dat zij, als multimiljonair, met een familiefortuin van 385 miljoen euro, daarvoor belastingsgeld wilde opstrijken, zorgde voor zoveel oproer in de Britse media, en zelfs in het parlement, dat zij uiteindelijk op haar beslissing is teruggekomen.

Dat heeft een woordvoerder van het bedrijf op donderdag bekendgemaakt. “Het bedrijf heeft hard gewerkt om zijn personeelsleden tijdens deze pandemie te beschermen”, benadrukt de woordvoerder. “Daarom dienden wij onze aanvraag voor overheidssteun in, om hen op de best mogelijke manier te beschermen. Dat blijft onze focus. Dankzij de steun van onze aandeelhouders zijn we er nu echter van overtuigd dat we doorheen deze crisis kunnen navigeren zonder steunmaatregelen van de overheid.”