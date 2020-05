Venetië wil na lockdown massatoerisme bannen

Het water van de kanalen in Venetië is sinds de lockdown kraakhelder. En dat wil de stad blijkbaar ook na het coronavirus zo houden, want het voorstel om massatoerisme voortaan te bannen en een bezoekersaantal per dag vast te leggen lijkt aan populariteit te winnen.

Venetië kreunt al langer onder het massatoerisme. De talloze cruiseschepen en de miljoenen toeristen die de stad voortdurend overspoelen, zorgden er in het verleden al voor dat er plannen rezen om een bezoekersaantal in te stellen. Nu de stad tijdens de lockdown heropbloeit, lijken dergelijke initiatieven ook steeds meer in overweging te worden genomen.

Zo zou het stadsbestuur van Venetië volgens een documentaire van France Info na de lockdown overwegen om een ‘zachtere economie’ te voeren. Het voorstel om een bezoekersaantal in te stellen per dag ligt daarbij op tafel.

Aan France Info bevestigt Matteo Secchi van Venessia, een activistenorganisatie die zich inzet voor het welzijn van de stad, dat Venetië van plan is om stappen te zetten: “Ik geloof dat grote cruiseschepen die in Venetië aanmeren na de epidemie tot het verleden zullen behoren. Het heeft geen enkele zin om deze hier nog toe te laten.”

LEES OOK. Bioloog filmt “opmerkelijke bezoeker” in glashelder water van Venetiaanse kanalen