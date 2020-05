Weerbericht gaat hopeloos de mist in, met dank aan de hond des huizes

Het weerbericht presenteren vanuit je eigen woning? Niet makkelijk, zeker als er ook een hond om de hoek komt loeren. Weerman Paul Dellegatto van Fox 13 News mocht het aan den lijve ondervinden, wat binnen enkele minuten leidde tot het grappigste weerpraatje sinds lang.

Al van bij de start ging het weerbericht de mist in. Zijn hond Brody was met zijn kop tegen de laptop gebotst, waardoor sommige weerkaarten niet in beeld wilden verschijnen. “Dat was niet erg slim”, zei hij teleurgesteld tegen de viervoeter, terwijl de nieuwsankers op de achtergrond hun lach niet konden bedwingen. Tot overmaat van ramp ging Brody wat later ook het zicht van de cameraman blokkeren.

De beelden leiden intussen een eigen leven op sociale media. “Het is oké, Brody”, liet een van de nieuwsankers nadien weten. “We hebben van elk moment genoten.”