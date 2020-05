43 nieuwe coronabesmettingen in Limburg brengen totaal naar 5.370

Hasselt - De afgelopen 24 uur zijn er 42 bevestigde besmettingen met Covid-19 bijgekomen in onze provincie. Dat brengt het totaal naar 5.370 positieve tests in Limburg sinds de uitbraak van het coronavirus.

Het aantal besmettingen schommelt al de hele week rond de 45 per dag, met enkel dinsdag een uitschieter van 70 positieve tests. In totaal telt onze provincie nu 5.370 bevestigde besmettingen, al is dat cijfer een forse onderschatting. Met een besmettingsgraad van 62 besmette personen per 10.000 inwoners blijft onze provincie veruit het zwaarst getroffen. In absolute cijfers tellen enkel Oost-Vlaanderen (5.663), Antwerpen (6.111), Henegouwen (5.601) en Luik (6.045) meer bevestigde besmettingen met Covid-19.

316 genezen patiënten

In heel België kwamen er gisteren 513 nieuwe besmettingen bij, wat het totaal naar 49.032 brengt. In de ziekenhuizen werden de afgelopen 24 uur 152 nieuwe patiënten opgenomen (-26). 316 genezen personen mochten weer naar huis. Daarmee blijft de druk op de ziekenhuizen dalen. Er liggen nu nog 3.386 besmette personen in de Belgische ziekenhuizen, 223 minder dan de dag ervoor. 740 personen hebben intensieve zorgen nodig, een daling met 29.

Er werden de afgelopen 24 uur 130 (+19) nieuwe overlijdens gemeld: 47 in de ziekenhuizen en 83 in de woonzorgcentra. Dat brengt het totale dodental naar 7.703.

