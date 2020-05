130 coronadoden in afgelopen 24 uur, ook 152 nieuwe opnames

Het Crisiscentrum meldt 130 nieuwe overlijdens door het coronavirus.

De afgelopen 24 uur zijn in ons land 152 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, ook 316 patiënten hebben het ziekenhuis mogen verlaten. Dat brengt het totale aantal patiënten in het ziekenhuis op 3.386. Er liggen nog 740 mensen op intensieve zorgen, dat is een daling van 29. Sinds 15 maart zijn er in ons land al 11 892 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard.

In ons land zijn het voorbije etmaal 130 mensen overleden aan Covid-19. Van hen overleden 47 mensen in het ziekenhuis, dat waren allemaal bevestigde Covid-19-gevallen, en 83 in de woon-zorgcentra. Daarvan zijn 76 procent van de overlijdens bevestigde gevallen van corona, bij de overige gaat het om een vermoeden van corona. Totaal aantal overlijdens ligt zo op 7.703, waarvan 46 procent overleed in het ziekenhuis en 53 procent in woon-zorgcentra.

Er zijn in ons land 513 nieuwe besmettingen geteld. Daarvan wonen er 329 in Vlaanderen, 146 in Wallonië en 36 in Brussel. Van de overige twee is de woonplaats niet bekend. In totaal zijn er in ons land 49 032 bevestigde gevallen.

Geen dagelijkse persconferentie meer

Doordat de coronacijfers in ons land de juiste richting in gaan, werd er door het Nationaal Crisiscentrum beslist om niet langer de dagelijkse persconferentie over het virus te organiseren. Enkel op maandag, woensdag en vrijdag zullen de experts de cijfers via de livestream communiceren. De cijfers zullen wel nog elke dag bekendgemaakt worden.

