Bloemen bij de Virga Jesse

Het is al enkele jaren een traditie om in de meimaand het Virga Jessebeeld extra in de bloemetjes te zetten. In deze Coronatijd kunnen de mensen dat niet zelf bij het beeld plaatsen,gezien de misvieringen opgeschort zijn. Luc Smeets, voorzitter van het Virga Jessecomité: “ Enkele weken geleden plaatsten we een oproep om iedereen de mogelijkheid te geven vanop afstand bloemen te plaatsen bij de Virga Jesse. De afgelopen dagen waren de vrijwilligers van de Basiliek aan de slag om het Virga Jessebeeld mooi te versieren met witte lelies, roze anjers en witte lysantis en het resultaat mag gezien worden.

We hopen daarnaast ook dat de Hasseltse Mariakapelletjes mooi versierd worden. Zowel in de Diesterstraat als in de Schrijnwerkersstraat hebben de buren niet gewacht on hun kapelletje te versieren”. Stuur ons een foto van uw mooi versierd Virga Jessebeeld of Mariekapel in uw buurt en we plaatsen het op de Facebook-pagina van de Virga Jessefeesten.

Solidariteit en steun

Hasselt kent een grote solidariteit tijdens deze coronacrisis: Mensen helpen die geen boodschappen kunnen doen, mondmaskers maken of zorgverleners in de bloemetjes zetten…. Wanneer onze stad in het verleden geteisterd werd door ziektes en oorlogen, zochten mensen steun en verbondenheid rond de Virga Jesse. Die verbondenheid zit ook in de kern van 't Zevende Jaar. We lanceren vandaag - op deze eerste dag van de meimaand - een oproep aan alle sympathisanten en medewerkers van de Virga Jessefeesten om hun Virga Jessevlag uit te hangen als een TEKEN VAN HOOP en verbondenheid. “Daarom vragen we aan de vrijwilligers van de Virga Jessefeesten in de rotten en ommeganggroepen om een Virga Jessevlag uit te hangen in de meimaand om onze waardering uit te spreken voor alles zorgverleners, maar ook als teken van hoop en verbondenheid in deze moeilijke tijd”, aldus Luc Smeets, voorzitter van het Virga Jessecomité. Het Virga Jessecomité schonk onlangs ook een hoeveelheid baalkatoen aan de vzw Assjette, afkomstig uit de stoffenreserve van de voorbije ommegang, zodat vrijwilligers er mondmaskers van kunnen maken.

Op www.virgajessefeesten.be vindt u nog een overzicht van enkele andere initiatieven rond de Virga Jesse. Zo is er een viering op het moment dat de jaarlijkse meibedevaart gepland was. U kan deze viering op 4 mei om 19u live volgen via YouTube en op de Facebookpagina van de Virga Jessefeesten.