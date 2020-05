Gigi Hadid bevestigt nu ook zelf zwangerschap

Nadat haar moeder één dag geleden al bevestigde dat Gigi Hadid een eerste kindje verwacht, heeft nu ook het topmodel zelf het blije nieuws met de wereld gedeeld. Dat deed ze tijdens een videogesprek met Jimmy Fallon van The Tonight Show.

Gigi Hadid sprak tijdens een videogesprek met Jimmy Fallon op donderdagavond voor het eerst zelf over haar veelbesproken zwangerschap. Eerder deze week lekte entertainmentsite TMZ het heuglijke nieuws al, en nadat haar moeder donderdag dolenthousiast de zwangerschap bevestigde, kon een reactie van de moeder in spe ook niet lang meer uitblijven.

“Natuurlijk hoopten we om het zelf aan te kondigen, maar we zijn echt blij, enthousiast en dankbaar voor alle steun en felicitaties”, benadrukte Gigi Hadid. “Vooral nu is het een pluspunt om thuis te zijn, samen, en alles dag per dag bewust te beleven.”

Ook Yolanda, de moeder van het topmodel, is alvast bijzonder gelukkig. Zij verraadde zelfs al de geboortemaand. “Jammer dat het nieuws is uitgelekt, maar natuurlijk zijn we blij met de zwangerschap. Ik kan niet wachten om oma te worden en het kindje in september te verwelkomen.”