Waarom een muntstuk van 5 cent Marco van Basten nog steeds nachtmerries bezorgt: “Iedereen weet dat die titel gestolen werd”

De gestolen scudetto. De titel van 5 cent. Of het laatste kunstje van Diego Armando Maradona. Afhankelijk van wie aan het woord is, roept het andere herinneringen op. ‘Het’, dat is de allerlaatste Italiaanse landstitel van SSC Napoli. Die even memorabele als controversiële trofee vierde de afgelopen week zijn dertigste verjaardag.