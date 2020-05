De straffe stoot van Maxim Pirard kent u: 1008 km rondom Vlaanderen. Wat Edgar Billiet deed, was zo niet nóg straffer. Hij linkte alle hoogste toppen van België aan elkaar, goed voor een tocht van 730 km en liefst 7680 hoogtemeters. “Vooral in de afdaling ’s nachts had ik het lastig.”