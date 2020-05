Pijnlijk: Erik Van Looy haalt schouder uit de kom in De container cup… en trekt hem er weer in

Geen topsporters vanavond in De container cup want op donderdag nemen telkens twee BV’s het op in de compacte zevenkamp van Vier. Boezemvrienden Philippe Geubels en Erik Van Looy bijten de spits af. Van Looy wil koste wat het kost Geubels verslaan, maar mispakt zich aan de monkey bars. Daarbij gaat zijn schouder pijnlijk uit de kom.