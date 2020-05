‘Same Sport, Different Sexuality’. Dat is het initiatief waarvoor enkele Belgian Cats op de foto zijn gegaan. Ann Wauters, Marjorie Carpréau, Hanne Mestdagh trokken samen met Sofia Da Silva (ex-Basket Namur) een deel van hun kleren uit om hun boodschap tegen homofobie kracht bij te zetten.

“Toen Simon (Haerinck, red.) - de oprichter van ‘Same Sport, Different Sexuality’ - met de vraag kwam of we wilden meewerken aan zijn project, was ik meteen enthousiast om dit te doen”, zegt Mestdagh ...