Genkse Rotaryclubs vergaderen digitaal

Genk - Genk telt drie Rotaryclubs, die in principe wekelijks vergaderen. Omwille van corona kan dat niet meer sinds half maart. De clubs bleven niet bij de pakken zitten, organiseerden hun vergaderingen digitaal en stonden ook in de bres om de helden in de strijd tegen corona met volle kracht te ondersteunen.

De drie Rotaryclubs in onze stad, Genk, Genk-Noord en Genk-Staelen, stonden er net zoals zoveel verenigingen, een beetje beduusd bij toen vergaderen niet meer kon. Dat duurde echter niet lang, want ze organiseerden zich digitaal in on-linevergaderingen: thuis, aan de computer en met zicht op alle andere deelnemers aan de virtuele vergadering. Uiteindelijk valt dat nog mee.

Twee van de drie clubs kozen voor Zoom, de derde voor Webex. Intussen vergaderen ze zo om de twee weken. Het is logisch dat de eerste vergaderingen vooral 'KOT-talks' waren, uitwisseling van quarantaine-ervaringen. Dat doet deugd en dat inspireert want een van de belangrijkste dingen die men tijdens een quarantaine mist zijn de sociale contacten en de verbondenheid met andere mensen. Enkele clubs nodigden intussen ook reeds (digitale) sprekers uit: een huisarts, een verpleger, een specialist uit het ziekenhuis die van thuis uit, of van op het werk, vertelde hoe hij met de coronaproblematiek omgaat. En ook de burgemeester liet zich strikken als digitale gastspreker. De club van Staelen had op een van haar vergadering zelfs 38 digitale deelnemers...

Ook de bestuursvergaderingen verlopen intussen digitaal en dat werkt efficiënt. Dienst aan de gemeenschap, iets waar Rotary voor staat, kreeg weer vorm. Een greep uit de beslissingen: er werden een twintigtal laptops verzameld en via de Vincentiusvereniging verdeeld om kinderen uit kansarme gezinnen de lessen te laten volgen, enkele spuitaandrijvers gesponsord om medicatie toe te dienen met een pompje, mondmaskers en alcogels aangekocht voor kindercrèches en opvangouders, extra tuinmeubilair aangeschaft voor een instelling voor bijzondere jeugdzorg en een school voor bijzonder onderwijs gesponsord om IT-materiaal aan te kopen.

De stap naar een nieuwe vorm van vergaderen en samenwerken is gezet. Vermoedelijk zullen geleidelijk de meeste Genkse verenigingen deze technieken gaan hanteren. Handjes geven en schouderklopjes uitdelen is er weliswaar niet meer bij, maar het contact blijft ook via het beeldscherm erg hartelijk, het is alleen even wennen.