Levensloop naar 2021

Genk - Het organiserend comité van Levensloop Genk, dat kan terugblikken op vijf geslaagde edities, was volop bezig met de voorbereiding van haar oktobereditie van 2020 toen de coronacrisis ongenadig toesloeg. Het comité besliste geen risico's te nemen en verschoof dit groot sociaal evenement onmiddellijk naar volgend jaar. Noteer 9 en 10 oktober 2021 alvast in je agenda.



Voor de mensen van levensloop kwam corona keihard aan. Sinds jaren zetten zij zich in om het kankeronderzoek te steunen, maar ook en vooral om de 'vechters' - al degenen die ooit de kankerdiagnose kregen - een riem onder het hart te steken. Alles waar dit laatste op steunde, eens praten met een ander, een knuffel geven en een kus, het mag nu allemaal niet meer.

"Omdat de mensen waarvoor we het doen tot de risicogroep behoren beslisten we al vrij snel om de editie 2020 niet te laten plaatsvinden. We willen hen in geen enkel geval in gevaar brengen", zegt Levensloopvoorzitter Frans Loos, "Voor ons was dit natuurlijk een klap, een beslissing die genomen moest worden met het verstand, en niet met het hart".

Maar de mensen van Levensloop blijven niet bij de pakken zitten. Ze legden een datum vast voor de volgende editie, dat wordt het weekend van 9 en 10 oktober 2021. Ze willen er samen met de teamkapiteins, vrijwilligers en sponsors een supereditie van maken. Intussen blijven ze contact houden met de vechters en met de anderen via de gekende sociale kanalen.

Er zijn zelfs plannen om, eens corona een beetje terug in zijn kot is, een virtuele manifestatie op touw te zetten. In moeilijke tijden is de creativiteit van geëngageerde vrijwilligers haast grenzeloos.