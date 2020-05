De Nigeriaanse drummer Tony Allen, die samen met zijn landgenoot Fela Kuti aan de wieg lag van de afrobeat, is donderdag in Parijs overleden op 79-jarige leeftijd. Dat bevestigt zijn manager Eric Trosset.

Volgens Trosset heeft het overlijden niets te maken met het coronavirus, “maar kennen we de precieze doodsoorzaak niet”. “Hij was nog in goede vorm, het is plots gebeurd. Ik praatte nog met hem om 13 ...