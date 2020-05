Thomas (31) kroont zich tot Robinson 2020: “Wc-papier heb ik gemist!”

Na 32 dagen zit Expeditie Robinson België versus Nederland erop. Zelfstandig elektricien Thomas Roobrouck (31) uit het West-Vlaamse Vichte was de beste overlever in het survivalprogramma op Vier. “Ik heb echte vreetbuien gehad toen ik weer thuis. Je kon me vergelijken met een zwangere vrouw: ook al moest ik er een uur voor rijden, ik moest het hebben.”