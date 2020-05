Axelle Red brengt een exclusief kotconcert vanuit haar boerderij in Brussel

Axelle Red is één van onze meest bekende artiesten in binnen en buitenland. Ze is een echte wereldster en maakte tientallen hits. Ze woont in Brussel maar ze komt nog regelmatig in Limburg op bezoek bij familie en vrienden.

Axelle en haar man Filip waren meteen bereid om mee te doen aan het project “Limburg tegen Corona”. Axelle brengt voor iedereen een hoopvolle videoboodschap en een heel exclusief kotconcert vanuit haar boerderij in Brussel. Het is een akoestische versie van de single “d’Autres que nous” uit 2019 geworden, in duet met de bekende Franse artiest Ycare, vanuit zijn appartement in Parijs. Axelle is een Limburger - wereldburger!

Als kers op de taart krijgen we nog twee fantastische videoclips: “Who’s gonna help you” en “J’ai fait un rêve”.

Johnny Put

Dit is (voorlopig?) de laatste van de reeks “Blijf in uw kot” concerten.

Maandag 4 mei beginnen we langzaam maar zeker aan de exit uit de lockdown.

Namens al degene die aan de “Kotconcerten” meegewerkt hebben: hou u goed en tot gauw.