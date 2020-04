Staat GP van België op 13 september op de F1-kalender?

Waar we de voorbije dagen moesten vrezen dat Spa-Francorchamps van de F1-kalender zou vallen zou volgens een bron van 'Het Laatste Nieuws' de GP van België dan toch op een zogenaamde 'projectkalender' staan.

Geen F1-race in België, Nederland, Italië en Spanje, dat kregen we eerder deze week te zien op een mogelijke nieuwe kalender voor het F1-seizoen 2020. Maar kijk, het kan snel verkeren want nu duikt er een nieuwe 'projectkalender' op waarbij de GP van België gepland staat op 13 september.

De zogenaamde 'projectkalender' waarop men bij 'Het Laatste Nieuws' beslag wist te leggen is afkomstig van "een betrouwbare bron, een F1-team". Dat F1-team wil uiteraard niet bij naam genoemd worden maar het zou er wel op wijzen dat de puzzel van de F1-kalender ondanks de steeds veranderende omstandigheden steeds nadrukkelijker gelegd wordt.

Bij het samenstellen van de nieuwe kalender moet F1-eigenaar Liberty Media rekening houden met de toestand in de diverse landen, de lokale reglementering met betrekking tot het organiseren van 'massa-evenementen' alsook met het feit of de F1-teams en hun personeel er redelijk vlot kunnen geraken.

Het idee om twee achtereenvolgende races te organiseren in Oostenrijk en Groot-Brittannië is terug te vinden in de 'projectkalender'. Daarnaast opvallend genoeg ook twee races in Bahrein. Van Nederland en het vernieuwde F1-circuit in Zandvoort is er geen spoor te bekennen. De organisatie had eerder al te kennen gegeven om eventueel liever op een race met publiek in 2021 te wachten.

Aangezien massa-evenementen tot eind augustus in België verboden zijn lijkt 13 september voor de GP van België dan weer een plausibele oplossing. Door de race uit te stellen wordt er mogelijk ook gehoopt dat de race eventueel alsnog met een beperkter publiek zou kunnen doorgaan.

De projectkalender met 19 races voor het F1-seizoen 2020:

5 juli: GP van Oostenrijk

12 juli: GP van Oostenrijk

19 juli: GP van Engeland

26 juli: GP van Engeland

9 augustus: GP van Spanje

23 augustus: GP van Hongarije

6 september: GP van Italië

13 september: GP van België

20 september: GP van Azerbeidjan

27 september: GP van Rusland

4 oktober: GP van China

11 oktober: GP van Japan

25 oktober: GP van Amerika

1 november: GP van Mexico

8 november: GP van Brazilië

22 november: GP van Vietnam

29 november: GP van Bahrein

6 december: GP van Bahrein

13 december: GP van Abu Dhabi

