Belg aan het hoofd van Oxford-ziekenhuizen: “Tegen de winter kunnen we doeltreffend vaccin hebben”

Bruno Holthof, de voormalige topman van de Antwerpse ZNA-ziekenhuizen en nu aan het hoofd van de toonaangevende Oxford University Hospitals, heeft hoopgevend nieuws. “Tegen de winter kan er een vaccin zijn tegen Covid-19.”

De universiteit van Oxford lijkt het verst te staan met de ontwikkeling van een potentieel vaccin. Vrijwilligers hebben het middel al ingespoten gekregen.

“Het is een vaccin dat ontwikkeld wordt met een verkoudheidsvirus dat in principe onschadelijk is voor de mens”, legt Bruno Holthof uit aan VTM Nieuws.

“Het gaat dus om een genetische manipulatie van dat verkoudheidsvirus”, aldus Holthof.

De Britse farmareus AstraZeneca heeft bovendien aangekondigd dat het gaat samenwerken met de universiteit van Oxford om zo snel mogelijk een vaccin te ontwikkelen, produceren én distribueren.