Recreatieve motorritten vanaf 4 mei opnieuw mogelijk

Maandag start de eerste fase van het loslaten van de strenge coronamaatregelen, en dat betekent ook goed nieuws voor de motorrijders die een ritje willen doen ter ontspanning. Vanaf 4 mei is het toegelaten om de motor te gebruiken voor een buitensportactiviteit, zo laat minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem donderdagavond weten op zijn Facebookpagina.

Het gaat om een “rondrit die thuis start en eindigt zonder onderweg een bezoek te brengen aan bezienswaardigheden of zogenaamde ‘hotspots’“, luidt het. In een grote groep de motoren laten ronken, mag nog niet. De limiet ligt op drie motoren samen.

Donderdag in de vooravond verscheen in het Belgisch Staatsblad het ministerieel besluit dat de eerste fase van de exit uit de beperkende coronamaatregelen vastlegt. Naast wandelen, lopen en fietsen zijn vanaf komende maandag ook een reeks andere sporten in de buitenlucht toegestaan met maximum twee personen bovenop de mensen die onder hetzelfde dak wonen. Het gaat onder meer om vissen, atletiek, kajak en tennis.

“Een exhaustieve lijst van fysieke buitenactiviteiten die opnieuw mogen, staat niet in het ministerieel besluit”, zegt Erik Eenaerts, woordvoerder van minister De Crem. “Maar omdat het crisiscentrum de voorbije week overstelpt werd met vragen, wilden we duidelijkheid scheppen voor de motorrijders.”

Onder de vermelde voorwaarden zijn recreatieve motorritten dus opnieuw mogelijk. Sinds de invoering van de strikte coronamaatregelen mochten mensen de motor wel gebruiken om naar het werk te rijden, boodschappen te doen of naar de apotheker of het tuincentrum te gaan.