Agressieve Zonhovense wijnhandelaar krijgt zwaardere straf in beroep

Zonhoven -

De 63-jarige Zonhovense wijnhandelaar T. E. is in beroep veroordeeld tot twee jaar cel met volledig uitstel voor het stalken en belagen van zijn ex. Daarmee legt de Antwerpse rechter hem een strengere straf op dat zijn collega in Hasselt waar de gepensioneerde 15 maanden met uitstel kreeg.