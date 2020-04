Interpol waarschuwt voor pizzakoeriers die drugs leveren

Door de strikte lockdownmaatregelen in vele landen zijn drugstrafikanten op zoek naar nieuwe manieren om hun goedje te transporteren. Interpol waarschuwt donderdag voor een nieuwe modus operandi waarbij smokkelaars zich verkleden als leveranciers van maaltijden aan huis, zoals pizzakoeriers.

Begin april arresteerde de Spaanse politie in Alicante en Valencia zeven mensen die als maaltijdkoeriers waren verkleed maar eigenlijk cocaïne en marihuana vervoerden per fiets, moto en auto. Sommige drugs zaten verstopt in dubbele bodems van rugzakken, stelt de politieorganisatie, die een waarschuwing uitstuurde naar zijn 194 aangesloten lidstaten over deze nieuwe manier van werken.

Ook in Ierland, Maleisië, Spanje en Groot-Brittannië werden valse koeriers onderschept met onder meer cocaïne, marihuana, ketamine en xtc. Zo vond de Ierse politie verstopt in pizzadozen acht kilogram cocaïne en twee wapens.

“De criminelen blijven zich aanpassen aan een wereld die grondig is veranderd door de Covid-19-pandemie”, onderstreepte Interpol-topman Stephen Kavanagh.

In de waarschuwing aan alle lidstaten waarschuwt Interpol ook voor andere diensten die voeding aan huis afleveren en mogelijk ook andere zaken bij hebben dan pasta’s of vegetarische schotels.