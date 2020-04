Jupiler stopt reclamecampagne na felle kritiek maar promotie blijft wel gelden in de winkel

AB InBev trekt een reclamecampagne terug waarbij consumenten bij aankoop van twee bakken Jupiler een bak gratis krijgen. “Voor bij de barbecue”, klinkt het. Omdat er veel kritiek kwam op de publiciteitscampagne -in deze coronatijden mogen we immers geen vrienden uitnodigen- wordt de reclame ingetrokken. “Maar het bier blijft wel in promotie staan”, klinkt het.