Waar in Zuid-Europa zijn we deze zomer welkom en hoe kan dat veilig?

Van een heropening in fases tot een ‘corona-paspoort’. De zomervakantie komt dichterbij en dus bereiden verschillende Zuid-Europese landen zich voor op de heropstart. Maar hoe hopen populaire vakantiebestemmingen het vertrouwen van toeristen voor zich te winnen? En wat zullen de voorwaarden zijn om er op vakantie te kunnen?

We zullen zeker nog meer dan een maand in België moeten blijven, aangezien het tot 8 juni verboden is om naar het buitenland te reizen. Toch bereiden heel wat landen zich al voor op een zomer vol toeristen ...