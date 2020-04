‘Thuis’-acteur zit al anderhalve maand vast in Marokko: “Ik snak ernaar om mijn zoontje terug te zien”

3.400 mensen wachten in Marokko al anderhalve maand om te kunnen terugkeren naar ons land. Een van hen is de Antwerpse acteur Noureddine Farihi (62), bekend van zijn rollen in ‘Thuis’ en ‘Patser’. Hij zit in lockdown in Casablanca. Zijn zoontje van 9 jaar, die thuis in Antwerpen is, ziet hij alleen nog maar via WhatsApp. “Ik mis mijn gezin verschrikkelijk.”