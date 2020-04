Champagne en cyanide: 75 jaar geleden stapten Hitler en zijn Eva samen uit het leven

Haar derde wanhoopspoging was wél tot in de puntjes voorbereid. De avond voordien had Adolf Hitlers (56) op lievelingshond Blondi haar dodelijke cyanidepil getest, want de Führer van het hopeloos verslagen Derde Rijk was als de dood dat Eva Braun (33) hun gezamenlijke zelfmoordpoging zou overleven. Dertien jaar was ze enkel zijn minnares geweest, net voor hun dood hadden ze elkaar in de Führerbunker eeuwige trouw beloofd. “Enkel zij dronk champagne, hij was te beschaamd om te vieren.” Veertig uur later stapten ze uit het leven en was het Derde Rijk verleden tijd.