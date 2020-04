Kustburgemeesters verdeeld over zomeraanpak: “Laat onze experts het werk doen”

Er is nog geen akkoord over hoe het kusttoerisme deze zomer wordt aangepakt. De ene burgemeester denkt luidop na over een uitbating van het strand, anderen willen alles of niets. Een consensus wordt straks een hele opgave. Op 11 mei staat er nieuw overleg gepland. “Laat onze experts het werk doen in plaats van populistische standpunten in te nemen”, roept burgemeester Leopold Lippens (Knokke-Heist) op.