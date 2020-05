Sinds het land in lockdown ging, zijn webcams een kostbaar goed geworden om te telewerken of te videochatten. Vaak zijn de (web)winkelvoorraden echter uitgeput en moet u lang wachten op een exemplaar. Maar wist u dat u ook uw smartphone kunt gebruiken als webcam voor uw computer?

Nodig

U kunt een vorige smartphone gebruiken die stof ligt te vergaren in een lade, of uw huidige toestel. Tools om een smartphone als draadloze webcam in te zetten, zijn o.a. Droidcam, Iriun en iVCam ...