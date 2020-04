Eerste coronabelg getuigt: “Terugkeren naar België was de grootste stommiteit van mijn leven”

Philip Soubry was de eerste landgenoot bij wie het nieuwe coronavirus werd vastgesteld. Dat was in februari, toen de ziekte nog ‘die mysterieuze griep uit China’ was. “De regering had toen al buitenlandse reizen moeten afraden of zelfs verbieden. Dan was het nooit zo’n vaart gelopen”, zegt de West-Vlaming bijna drie maanden later tegen de Krant van West-Vlaanderen.