Stenengooiers Meulenberg in beroep vrijgesproken voor verwonden agent tijdens rellen

Houthalen-Helchteren -

Het Antwerps hof van beroep heeft donderdag twee Houthalenaren vrijgesproken van het verwonden van agent Mario Ghijs. Tijden de rellen in Meulenberg kreeg Ghijs een steen tegen zijn hoofd en is voor het leven getekend. Volgens het hof is het niet bewezen dat de verdachten de bewuste steen gooiden.