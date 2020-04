Mei plasticvrij: zo pak je het aan in de badkamer, keuken of ergens onderweg

Omdat je ook in lockdown op je ver- en gebruik van plastic kunt letten, gaat de duurzame burgercampagne Mei Plasticvrij op vrijdag 1 mei wel degelijk van start. Geen idee hoe eraan te beginnen? We helpen je graag op weg door een selectie alternatieven aan te reiken.

Biologisch afbreekbaar in de badkamer

Tijdens ons dagelijks beautyritueel kunnen we al heel wat plastic vermijden in de badkamer. Zeg dag aan tubes tandpasta shampooflessen - enter tandpasta en in tabletvorm en biologisch afbreekbare shampoo bars.

Tandenborstel - Humble - 3,95 euro via Kudzu.be

Wasnoten - Ecozone - 17,90 euro (1 kg) via Bol.com

Oorstokjes - The Bam & Boo - 2,90 euro (100 stuks) via thebamandboo.com

Tandpastatabletten - Georganics - 10,29 (120 tabletten)via ecco-verde.be

Shampoo bar - Lush - 11,50 euro (55 g) via luch.com

Deostick - We Love The Planet - 11,50 euro (65g) via bloomsandblossoms.eu

Een fles voor onderweg

De makkelijkste en heel belangrijke stap naar minder plastic: haal een hervulbare waterfles in huis. Vul deze keer op keer na met kraantjes water of een frisdrank naar keuze. Kan als eyecatcher op de keukentafel, op je bureau of op het nachtkastje, maar ook in je handtas of rugzak.

Point-Virgule - 18,95 euro (60 cl) via DeBijenkorf

Dopper - 12,50 euro via dopper.com

Kambukka - 18,95 euro via A.S. Adventure

Hay - 35 euro via hayonlinewinkel.com

Larq, waterreinigings- en zelfreinigende waterfles - 139 euro via DeBijenkorf.com

24 Bottles - 45 euro via Brooklyn.be

In de keuken

Plastic vervangen hoeft niet moeilijk te zijn. Snijplanken kun je gewoon vervangen door hout, maar ook voor minder evidente accessoires zijn er oplossingen. Denk aan labels voor in je kruidenpotjes of afbreekbaar bestek als je in deze vreemde tijden picknickt in eigen tuin.

Eetset in bamboe - Liewood - 26,99 euro via kidsdeco.nl

Rietjes van tarwe - Maistic - 3,50 euro

Houten labels voor kruidenpotjes - Dille & Kamille - 2,50 euro

Wegwerpbestek van gerecycled PLA (maiszetmeel en cassavewortel) - 3,75 euro via Greenpicnic.nl

Citruspers - Ecobo - 11,70 euro via Kudzu.be

Katoenen opbergzak - 14 euro via Pietmoodshop.be

Allerlei

Wil je verder gaan in het mijden van plastic of gaan voor gerecycleerde materialen, dan kun je veel kanten. Steeds meer merken focussen op duurzame ontwerpen en hippe creaties uit afval. Denk van opgewaardeerd en gerecycleerd polyester tot schuimafval.

4Ocean armband - 24,95 euro via 4ocean.com

Boek - 15,99 euro via bol.com

Gerecycleerde zonnebril - 149 euro - via wryuma.com

Yogamat van schuimafval - 129 euro via sustainable.family

Krukje uit golfkarton - Vitra - 465 euro via flinders.be

Heuptas uit gerecycleerd polyester - H&M - 17,99 euro