Acht nieuwe corona-overlijdens in Limburgse ziekenhuizen

Hasselt - In de Limburgse ziekenhuizen zijn de afgelopen 24 uur acht coronapatiënten overleden, dat is het hoogste sterftecijfer deze week. 24 genezen personen mochten weer naar huis.

De zwaarste tol was voor het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, waar drie patiënten met Covid-19 de strijd tegen het virus hebben verloren. Het AZ Vesalius in Tongeren en het ZOL in Genk moesten elk twee overlijdens betreuren. Het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden meldt één sterfgeval. In het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik en het Sint-Franciscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder waren er geen overlijdens. Van het Mariaziekenhuis Noord-Limburg in Pelt bereikten ons geen cijfers. Sinds de uitbraak van het virus zijn al minstens 361 coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen gestorven.

Ademruimte

Hoopvol is wel dat opnieuw 24 genezen patiënten de ziekenhuizen mochten verlaten. De druk op de Covid-19 afdelingen daalt in Limburg naar 258 bezette bedden, een afname met net geen veertig bedden in vergelijking met begin deze week.

Ook de afdelingen intensieve zorgen krijgen stilaan meer ademruimte. Zo hebben in het Jessa Ziekenhuis vandaag nog 15 Covid-19 patiënten intensieve zorgen nodig. Op het moment van de piek, begin april, was dat nog meer dan het dubbel.

