KULeuven gaat ook op zondag examens afnemen

De KU Leuven heeft al haar studenten donderdag een nieuwe examenplanning gestuurd die aangepast is aan de coronamaatregelen. Omwille van de te respecteren social distancing-regels wordt de examenperiode verlengd tot de eerste week van juli en wordt ook op zondag geëxamineerd. Er komen ook aangepaste examenvormen en er wordt beroep gedaan op andere locaties zoals de Brabanthal in Leuven, Bozar in Brussel, Kinepolis in Antwerpen of Xpo in Kortrijk.

“We zullen op al onze campussen een veilige omgeving creëren. De regels van fysieke afstand die we toepassen in onze auditoria en examenlokalen zijn strenger dan wat vandaag gangbaar is in de maatschappij en werden afgetoetst met de Groep van Experten die belast is met de Exit-strategie. Ook op weg naar, rondom en in onze examenlokalen laten we niets aan het toeval over en staan hygiëne en gezondheid voorop. We zullen ervoor zorgen dat alle studenten en docenten met een gerust hart naar de campus kunnen komen”, zegt rector Luc Sels.

Volgens het studentenblad Veto zullen in Leuven op één dag tijd nooit meer dan 4.500 studenten examen afleggen. In aula’s zoals bijvoorbeeld Pieter De Somer met meer dan 800 zitplaatsen zullen maximum 100 studenten tegelijk toegelaten worden. In aula’s worden dagelijks drie collectieve examens in plaats van twee afgenomen waardoor een examen slechts drie uur duurt. Voor studenten met examenfaciliteiten is dat vier uur. Tussen elk examenblok worden het lokaal en de toiletten gereinigd. Om de fysieke afstand te garanderen zullen hier en daar markeringen op de grond worden aangebracht. Met De Lijn worden gesprekken gestart over veilig vervoer van en naar de examenlocaties.

De studenten krijgen de volgende dagen nog meer precieze informatie over de wijze van evalueren of examineren. Naast collectieve schriftelijke examens op de campus zijn immers ook mondelinge examens, examens op afstand en evaluaties op basis van een paper of masterproef mogelijk.

Wat de mondelinge examens betreft zullen nooit meer dan twee studenten tegelijk kunnen voorbereiden en is volgens Veto plexiglas voorzien tussen student en docent. Docenten krijgen binnen een paar weken richtlijnen over hoe ze toezicht kunnen houden op een student die ze via Skype examineren.