Facebookgroep voor ouders die kinderen niet naar school willen laten gaan, heeft meteen 250 leden

Verschillende ouders zijn niet te spreken over het feit dat de Nationale Veiligheidsraad beslist heeft dat kinderen vanaf 15 mei opnieuw naar school mogen. Zij richtten een Facebookgroep op en die is onmiddellijk populair.

De Nationale Veiligheidsraad besliste afgelopen week dat sommige kinderen vanaf 15 mei beperkt weer naar school mogen. Catherine en Nathalie, twee moeders, hebben samen een Facebookgroep opgericht om hun ongenoegen te uiten over die beslissing. Dat schrijft SudInfo. Ze kregen onmiddellijk veel bijval van andere ouders en leerlingen waardoor er nu al meer dan 250 mensen lid zijn van de groep.

Samen stuurden ze ook een brief naar premier Sophie Wilmès, minister van Onderwijs van de Franse Gemeenschap Caroline Desir, Waals minister-president Elio Di Rupo en de minister-president van de Franstalige Gemeenschap Pierre-Yves Jeholet.

De groep plant ook een petitie. “Het is absoluut uitgesloten dat we onze kinderen in mei opnieuw naar school sturen. Kinderen zijn sociale wezens. Zelfs als er maar dertig kinderen op de speelplaats zijn, zullen ze nooit 1,5 meter afstand houden”, zei oprichter Catherine.