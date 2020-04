Jeroen Meus heeft emotionele boodschap voor zieke broer

Televisiekok en presentator Jeroen Meus heeft via Instagram een steunende boodschap overgebracht. Langs deze weg wil hij zijn broer, die vecht tegen kanker, een hart onder de riem steken.

“Komt goed lieve broer. The force is strong in our family”, schrijft hij bij een foto van een muurtekening waar de woorden ‘komt goed’ opstaan. In de bijhorende hashtags schrijft de bekende Vlaming #komoptegenkanker.

Jeroen Meus vertelde vorig jaar in De Columbus, het programma van Wim Lybaert, openhartig over de ziekte van zijn ongeneeslijke broer, die ook Wim heet. In februari vorig jaar, naar aanleiding van zijn debuut als quizmaster in Twee tot de zesde macht, benoemde hij zijn verdriet in Het Nieuwsblad.

“Het slorpt veel energie op”, zei Meus toen. “Maar tegelijk zie ik er ook wel de schoonheid van in. Want als ik aan mijn broer denk, denk ik aan liefde, steun, warmte. Mijn broer belt me voor elke opname van Twee tot de zesde macht. Succes, zegt hij dan.”