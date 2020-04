De slaapkamer of een meubel opfrissen: deze schildertips van een expert helpen je op weg

Kunnen je muren, deuren of meubels wel een likje verf gebruiken? Perfect. Nu iedereen aan huis gekluisterd is en de doe-het-zelfzaken de deuren opnieuw hebben geopend, zijn schilderklusjes het ideale tijdverdrijf. “Ga vooral niet gehaast te werk”, benadrukt verfexpert Willem Fouquaert. “Een goede voorbereiding is noodzakelijk voor een mooi eindresultaat.” Wij bundelden enkele tips voor enthousiaste schilders in het lockdowntijdperk.

Foto: Caroline Monbailliu

Schilderen lijkt het perfecte klusje voor enthousiaste klussers die op dit ogenblik flink wat tijd over hebben. Iedereen kan dit tenslotte. Of toch niet? Willem Fouquaert, verfexpert en auteur van ‘Goed geverfd’ nuanceert: “Enige basiskennis is toch vereist bij schilderwerken. Wie renoveert, onderschat dit vaak. Het is zowat de enige klus waarvan iedereen denkt dat hij het zelf wel kan. En dat lukt ook als je een beetje handig bent, als je er voldoende tijd voor wil vrijmaken en als je met een aantal basisprincipes rekening houdt.”

Tip 1: Zorg voor een goede voorbereiding

Een goede voorbereiding is noodzakelijk voor een geslaagd eindresultaat. Gehaast te werk gaan, doe je beter niet. De voorbereidingen op de schilderwerken op zich nemen al flink veel tijd in. Zo moet je eerst de omgeving voldoende beschermen, zodat je achteraf niet nog meer tijd kwijt bent aan het verwijderen van verf op ongewenste oppervlakken. Vervolgens moet je het schilderoppervlak klaarmaken: oude schilderlagen van hout afschuren, pleisterwerk herstellen, oud behangpapier verwijderen … En uiteindelijk moet je nog de juiste producten in huis halen. Vaak is dit een uitgebreide boodschappenlijst. Goed advies inwinnen ter plekke in de winkel is hierbij zeker belangrijk. Beknibbel niet op rollers, kwasten, afplaktape of verf, want dat kan een groot effect uitoefenen op het eindresultaat.

Foto: Caroline Monbailliu

Tip 2: Kies wateroplosbare verf voor binnenshuis, synthetische verf voor buitenshuis

Wie in huis schildert, kiest best voor wateroplosbare verf. Schilder je buiten, dan is synthetische verf de beste optie. Synthetische verf genoot lange tijd de absolute voorkeur, omdat het zogezegd kwaliteitsvoller was, maar dat klopt niet langer. Wateroplosbare verf droogt wel sneller, waardoor het iets moeilijker is om een volledig glad oppervlak te bekomen. Met rollers lukt dit echter wel. Een reden om synthetische verf zo veel mogelijk te weren, is de schade die het berokkent aan het milieu en de gezondheid. Buiten heb je daar weinig last van. De schadelijke dampen blijven er niet hangen. Binnenshuis is dit wel het geval, ook al probeer je goed te ventileren.

Tip 3: Weeg de voordelen van mat en glanzend goed af

Twijfel je tussen mat of glanzend? De voorbije jaren was mat de grote favoriet, maar tegenwoordig duiken ook meer glanzende oppervlakken op, vooral hoogglans op deuren. Let op. Hoe glanzender het oppervlak, hoe meer je oneffenheden ziet. Matte verf neemt dan weer vlugger vuil op en is minder goed bestand tegen extreme weersomstandigheden. Voor schilderwerken buiten is mat geen goede optie.

Foto: Caroline Monbailliu

Tip 4: Gebruik meerdere kleuren

Er bestaan geen ‘foute’ of ‘juiste’ kleuren. Kleur is heel persoonlijk. Wit is en blijft erg populair, vooral omdat de Scandinavische stijl nu sterk in trek is. Pastelkleuren lijken wel terug van weggeweest. Deze tinten passen niet toevallig goed in strakke, moderne interieurstijlen. Bij je kleurkeuze hou je wel best rekening met enkele basisprincipes. Zo is het eerst en vooral raadzaam om meerdere kleuren in huis te gebruiken om eentonigheid te voorkomen. In leefruimtes kies je beter voor warme kleuren (bv: geel) die de ruimte huiselijk en gezellig maken, in neutrale ruimtes ogen koude kleuren (bv: grijs) beter. Wil je in één ruimte meerdere kleuren aan bod laten komen, combineer dan een warme met een koude kleur. Met een slimme kleurkeuze is het ook mogelijk om een ruimte anders te laten lijken: door het plafond in een zo licht mogelijke kleur lijkt de ruimte hoger en door het plafond donker te schilderen lijkt de ruimte lager.

Tip 5: Hou rekening met je beschikbare uurrooster

Schilderwerken in huis zijn perfect voor wie erg veel vrije tijd heeft. Een volledige ruimte aanpakken, vraagt nu eenmaal heel wat organisatie. Om zo weinig mogelijk last van de werkzaamheden te ondervinden, is het ook belangrijk dat dergelijke klussen aan één stuk door afgewerkt kunnen worden. Gewoon enkele dagen door de zure appel heen bijten. Kan je enkel in het weekend aan de slag, dan zijn schilderwerken buitenshuis raadzaam. Als je een paar zaterdagen op rij met de raamkozijnen in de weer bent, zal dat je verder weinig last berokkenen. Natuurlijk heeft niet elke woning net nu een laagje verf nodig. Is dat bij jou het geval? Misschien heb je dan wel nog ergens een oud kastje staan, dat in een eenzaam hoekje stof verzamelt omdat het niet in je interieur past. Door het hout te verbleken, te beitsen of te verven breng je daar misschien wel verandering in. Zo zorgt een ouderwets, zwart geverfd kastje voor het nodige cachet in een modern interieur en past een ruwe, verbleekte kast zo in je landelijke interieur.