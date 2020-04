Politie rapporteert minder feiten gerelateerd aan ‘gewelddadige radicalisering’

Het aantal pv’s voor feiten die gerelateerd zijn aan ‘gewelddadige radicalisering’ is de afgelopen jaren gedaald van 109 in 2016 tot 81 in 2017, 48 in 2018 en 14 in het eerste semester van 2019. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem op een schriftelijke vraag van Peter Van Rompuy (CD&V). Volgens De Crem impliceert de daling niet per se dat het aantal werkelijke feiten afgenomen is.

Het is volgens De Crem niet aangewezen hierover uitspraken te doen zonder een uitgebreidere analyse van alle cijfers voor de kwalificaties die vallen binnen het domein van gewelddadige radicalisering, extremisme en terrorisme. Hij wijst erop dat deze feiten “dikwijls overlappen of aanleunen tegen andere kwalificaties zoals het aanzetten tot haat, negationisme, terrorisme en dergelijke”. “Een daling voor de ene kwalificatie gaat dan gepaard met een stijging in het aantal cijfers voor andere”, aldus de minister.

De kwalificatie ‘gedragingen in relatie met gewelddadige radicalisering’ werd pas ingevoerd in 2015. In de periode sinds de invoering tot en met de eerste semester van 2019 werden hiervoor in totaal 259 pv’s opgesteld. De meeste pv’s situeerden zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (59), gevolgd door de provincies Luik (47), Oost-Vlaanderen (30) en West-Vlaanderen (29).