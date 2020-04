Modieus, comfortabel en veelzijdig: zo draag je een jumpsuit

Door de coronamaatregelen moeten we nog even binnenblijven maar dat wil niet zeggen dat we op het gebied van mode de teugels laten vieren. Integendeel, ook achter je computer of op je terras kan je er tegelijk modieus en stijlvol uitzien. En dat met slechts een kledingstuk: een jumpsuit.

Klassieke e-aperitief

Een feestje bouwen met vrienden, zit er door de coronacrisis voorlopig nog niet in. Maar...laat niets je tegenhouden om je even op te dirken voor die gezellige e-aperitief of om de vuilnisbakken buiten te zetten. We kozen voor een tijdloze jumpsuit die door de subtiele glitters meteen feestelijk oogt. Om dat effect te versterken, kiezen we voor een elegant hakje in een sobere kleur en leven we ons uit met accessoires.

1. Zwarte jumpsuit met glitter - 219 euro bij Xandres 2. Beige muiltjes - 39,95 euro bij Zara 3. Heuptasje - 145 euro bij Essentiel 4. Oorbellen - 278 euro bij Roos De Krom 5. Zonnebril Quay Australia - 59,95 euro bij Zalando 6. Armband - 470 euro bij Wouters & Hendrix

Telewerken

Niets zo gênant als plots moeten deelnemen aan een videovergadering in je pyjama of kamerjas. Kies daarom ook tijdens het werken voor een comfortabele jumpsuit. Dit model met stippen is niet alleen modieus, het valt ook nog eens comfortabel langs het lichaam. Een sneaker maakt het geheel een tikkeltje sportiever. Zet na het dichtklappen van de laptop de zonnebril op en geniet nog even na van de zon op je balkon of terras.

1. Jumpsuit met stippen - 59,99 euro bij Mango 2. Sneakers Superga - 79,95 euro bij Torfs 3. Zonnebril Davis - 229 euro bij Odette Lunettes 4. Handtas - 39,99 euro bij H&M 5. Oorbellen - 19 euro bij Twice as Nice.

Op wandel

Na het werken en voor het aperitieven kan je nog even de benen strekken rond de eigen woning of kerktoren. En met het hoge gras op sommige paadjes bewijst een jumpsuit weer maar eens hoe comfortabel en praktisch het kledingstuk is. Om op te gaan in de natuur kozen we voor een fleurige jumpsuit in combinatie met lichte accessoires en een grote hoed om je te beschermen tegen de zon.

1. Fleurige jumpsuit POM Amsterdam - 159,95 euro bij de Bijenkorf 2. Schoenen Mariane - 330 euro bij Virginie Morobé 3. Handtas - 39,99 euro bij Pieces 4. Grote hoed - 22,99 euro bij Asos 5. Ketting - 5,99 euro bij Bershka.