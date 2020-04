Sint-Truiden -

Woonzorgcentra Villa Rosa en ‘t Meiland in Sint-Truiden zetten vanaf vandaag vernevelaars in om ruimtes te ontsmetten. Ventilatoren blazen stabiel zuurstofwater op oppervlakten en in de lucht. Kamers en gangen worden zo snel en efficiënt mogelijk van een mogelijke besmetting gezuiverd. Het personeel kan zo andere dingen doen dan voortdurend alles af te vegen. Het systeem komt uit de voedingssector en verhoogt nu ook de hygiëne in de twee zwaar getroffen woonzorgcentra.