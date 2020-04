Bewoners van Limburgse rusthuizen bezoeken zal ten vroegste pas vanaf 18 mei kunnen. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke gezegd in ons TVL Nieuws. Als de epidemie gunstig blijft evolueren, en we ons massaal aan de regels houden, dan moet het lukken om op 18 mei bezoek in de woonzorgcentra opnieuw toe te laten, aldus Beke.