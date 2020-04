Moordenaar Pim Fortuyn heeft volledige straf ondergaan

Volkert van der G, de moordenaar van de Nederlandse rechtspopulistische politicus Pim Fortuyn, heeft zijn volledige straf ondergaan. Nu donderdag eindigt immers de proeftijd die verbonden was aan zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling. Op dat moment gelden voor hem geen voorwaarden meer, meldt het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) in een persbericht.

Het gerechtshof in Amsterdam veroordeelde Van der G. in 2003 tot 18 jaar cel voor de moord op Fortuyn. Sinds 2 mei 2014 is hij voorwaardelijk in vrijheid gesteld. De belangrijkste bijzondere voorwaarden ...