Brusselse restaurants Bonsoir Clara en La Bécasse sluiten de deuren wegens faillissement

Bonsoir Clara in de Brusselse Dansaertstraat. Foto: Gamma-Rapho via Getty Images

Na Hotel Metropole moeten alweer twee bekende Brusselse zaken de handdoek in de ring gooien door de coronacrisis. L’Echo meldt dat restaurants Bonsoir Clara en La Bécasse failliet zijn.

De twee horecazaken zaten al langer in slechte papieren, en waren onder gerechtelijke reorganisatie gebracht om ze te beschermen tegen schuldeisers. Maar de coronacrisis en verplichte sluiting belemmerde de zoektocht naar een overnemer en heeft de uitspraak van een faillissement in een stroomversnelling gebracht, zo bevestigt advocaat Nicholas Ouchinsky aan L’Echo.

Bonsoir Clara, een restaurant in het begin van de Dansaertstraat vlak bij de Beurs, is een van de eerste zaken die de Brusselse horecagoeroe Frederic Nicolay op de kaart zette. De huidige eigenaars beweren echter dat het restaurant nooit kon herstellen van de aanslagen in 2015 en 2016 en de werken aan de voetgangerszone. Een eerste reddingsoperatie in 2018 bracht geen soelaas.

La Bécasse, een restaurant nabij de begraafplaats van Elsene, verloor vorig jaar dan weer een rechtszaak tegen de belastingdienst, waardoor 1,8 miljoen euro terugbetaald moest worden, een te zware financiële opdoffer. Bij Bonsoir Clara werken dertien personen, bij La Bécasse 26.

Vorige week maakte ook het iconische vijfsterrenhotel Hotel Metropole aan het De Brouckère­plein bekend dat het de deuren zou sluiten, nadat het al vijf jaar op rij verlies maakt. Ook hier worden de aanslagen, de aanleg van de voetgangerszone en tot slot de coronacrisis genoemd als reden.

De opgelegde sluiting door de coronacrisis brengt ook andere Brusselse horecazaken in de problemen, zeker omdat er nog altijd geen uitzicht is op een heropeningsdatum. Café Le Fontainas op de Kolenmarkt lanceerde daarom een crowdfunding en hoopt op die manier 10.000 euro in te zamelen.