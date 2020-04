51 nieuwe coronabesmettingen in Limburg brengen totaal naar 5.327

Hasselt - Er zijn de afgelopen 24 uur 51 nieuwe bevestigde besmettingen met Covid-19 bijgekomen in Limburg. Sinds de uitbraak van het coronavirus testten al 5.327 mensen in onze provincie positief.

Het aantal bevestigde besmettingen in Limburg is opnieuw lichtjes toegenomen, maar ligt met 51 positieve coronatests nog altijd duidelijk lager dan vorige week, toen er dagelijks gemiddeld 85 besmettingen bijkwamen. Met een totaal van 5.327 bevestigde gevallen en een besmettingsgraad van 62 mensen per 10.000 inwoners blijft Limburg, en dan vooral Haspengouw, de zwaarst getroffen regio.

In het hele land werden gisteren 660 nieuwe besmettingen gerapporteerd op een totaal van 6.964 geteste personen. Dat brengt het totaal naar 48.519 bevestigde besmettingen sinds de uitbraak van het virus, al blijft dat cijfer een forse onderschatting.

178 nieuwe opnames

De Belgische ziekenhuizen noteerden de afgelopen 24 uur 178 nieuwe opnames van coronapatiënten, nagenoeg evenveel als de dag ervoor. De druk op de ziekenhuizen neemt wel verder af: op intensieve zorgen liggen vandaag nog 769 patiënten met Covid-19 (-28), van wie 516 personen moeten worden beademd (-17). In totaal liggen er nu 3.609 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis. Dat is een afname van ruim 400, maar die spectaculaire daling is vooral te danken aan een verschil in telling. “Patiënten die met een gebroken been het ziekenhuis binnenkwamen, maar toch positief testten op Covid-19 werden tot nu toe bij die cijfers geteld, ook als ze geen symptomen van het coronavirus vertoonden”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Die patiënten zijn nu uit de cijfers van bezette bedden gehaald.”

Minder overlijdens

De afgelopen 24 uur werden 111 overlijdens (-59) gerapporteerd: 51 in de ziekenhuizen en 60 in de woonzorgcentra. Het is ruim een maand geleden dat het dagelijkse sterftecijfer nog zo laag lag. Het dodental in België bedraagt nu 7.594. Viroloog Steven Van Gucht deelde op de dagelijkse persconferentie van Sciensano ook mee dat ongeveer de helft van de coronapatiënten die op intensieve zorgen belanden de strijd tegen het virus verliezen.

Kinderen lijken, in tegenstelling tot het griepvirus, maar een beperkte rol te spelen in de verspreiding van Covid-19. “We zien weinig infecties van kinderen naar volwassenen”, bevestigt Van Gucht. “Het gebeurt wel, maar ze zijn niet de motor van de verspreiding. Er is veel meer verspreiding tussen de volwassenen zelf.”

Met het verlengde weekend dat morgen begint, drukt woordvoerder Yves Stevens van het nationaal crisiscentrum mensen op het hart om geen familie of vrienden op te zoeken. “Dit is traditioneel een periode met veel sociale contacten, maar bijeenkomsten blijven verboden. Zoek daarom leuke alternatieven, maar vermijd contacten. Want deze pandemie kent geen verlengd weekend. We zullen moeten blijven strijden tegen de verspreiding van dit virus.”