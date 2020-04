Kinderartsen: kinderen kunnen veilig weer naar school

De Belgische kinderartsen benadrukken dat kinderen veilig terug naar school kunnen. Ze doen dit naar aanleiding van berichten over verschillende gevallen van de Kawasaki-ziekte bij jonge kinderen. “We willen benadrukken dat deze complicatie zeer zeldzaam is”, zeggen ze donderdag in een persbericht.

“Het is ook nog niet duidelijk of er verband is met Covid-19. Indien uw kind hoge koorts heeft, suf of slap is, of u om een andere reden ongerust bent, dient u - net zoals anders - contact op te nemen ...