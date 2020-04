Komt de gewone handdruk ooit nog terug? En wat met de kussers en de ‘ellebogers’?

De handdruk, de klapzoen, de groepsknuffel: ze zijn passé. We zijn abrupt gestopt met liefde rondstrooien, want corona en een rits strenge maatregelen hebben zich tussen ons en onze typische begroetingen genesteld. Het mág gewoonweg niet. Maar durven we die besmettelijke gewoonten ooit weer oppakken, of betekent de lockdown het einde van de handdruk? En wat als jij liever een voorzichtige zwaaier blijft, in een vriendenkring vol high fivers?