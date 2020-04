Tientallen lichamen in meerdere voertuigen aangetroffen in New York

Nabij een begrafenisonderneming in New York zijn tientallen lijken aangetroffen in verschillende voertuigen, melden lokale media. Het bedrijf in het stadsdeel Brooklyn had de voertuigen gehuurd omdat er vanwege de vele doden door het coronavirus geen plaats meer was in het eigen gebouw. Bovendien viel ook de koelruimte van de onderneming uit, aldus de New York Times op gezag van de politie. Omwonenden hadden de politie verwittigd omdat ze een geur van ontbinding hadden opgemerkt bij de voertuigen.